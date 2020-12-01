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01.12.2020 00:15
Рубрика: Спорт

Почти догнали

Наши в напряженной концовке уступили Италии в отборе Евробаскета
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 270(8324)
Во втором матче ноябрьского "окна" квалификации Евробаскета сборная России в напряженной концовке уступила Италии - 66:70.
Остановить центрового сборной Италии Амедео Тесситори (в центре) нашим так и не удалось. Фото: fiba.basketball

После уверенной победы над Эстонией - 84:56, россиян ждал куда более серьезный соперник. В первой встрече, состоявшейся в Неаполе в феврале, крупную победу одержали хозяева - 64:83. Тогда, конечно, никто и предположить не мог, что ответный матч россиянам придется проводить в "пузыре" в Таллине.

И это было не единственное обстоятельство не в нашу пользу. По сравнению с февральским матчем главный тренер наших Сергей Базаревич не досчитался нескольких важных игроков, таких как Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Артем Клименко. Кроме того, не последнее значение имел психологический фактор. Италия на правах одного из хозяев предстоящего Евробаскета уже гарантировала себе участие на турнире и в квалификации может позволить себе выступать без лишних нервов. Нашим путевку только предстоит завоевать.

И тем не менее таллинский матч получился совершенно непохожим на то, что было в Неаполе. Сборная России проспала старт игры, совершила слишком много потерь, но нашла в себе силы вернуться в игру и "затащить" соперника в напряженную концовку. В которой нашим не хватило хладнокровия.

- Слишком много дали уверенности итальянцам вначале, когда не ответили на их агрессию. Из 35 очков 14 они забили после наших потерь и 7 после подборов. Возвращались в игру, пытались что-то поменять. Иногда это работало, иногда нет. Попади мы каике-то свои открытые броски, наверное, концовка была бы другой. Концовка-то была. Сейчас жалко только, что не дожали, - подвел итог Сергей Базаревич.

Неразрешимой проблемой для наших стал Амедео Тесситори, набравший 27 очков. По иронии судьбы этот центровой выступал за клуб "Канту", когда там работал... Базаревич.

Фото: РИА Новости
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- Возможно, мы уделили слишком много внимания другим игрокам, - предположил Базаревич. - Мы их закрыли, но они нашли исполнителей. Что касается Тесситори. Знаете, немного странно себя чувствуешь, когда игрок, которого ты когда-то тренировал, выходит и убивает твою команду.

У наших в составе отметим капитана Андрея Воронцевича. Форвард по-прежнему без клуба и не имел практики более полугода, но все равно провел яркий матч против Эстонии и был лучшим во встрече с Италией. Он единственный из наших в понедельник перемахнул отметку в 10 очков. На счету Андрея 11 баллов, столько же подборов и 4 результативные передачи.

Лучшим в составе сборной России стал капитан Андрей Воронцевич

Если говорить об итогах ноябрьского "окна", то для нас они приемлемые. Напомним, из нашей группы, как и из семи других, на Евробаскет попадут по три команды. Одна из путевок зарезервирована за Италией. Значит, сборной России нужно опередить либо Эстонию, либо Северную Македонию. Обоих конкурентов мы уже по разу обыграли. А ответные встречи с этими командами россияне проведут в родном "пузыре" в Перми. Так что все в наших руках, даже несмотря на некоторую запутанность в квартете из-за отмененных в Таллине матчей македонцев с Италией и Эстонией в связи с ковидом у балканцев. Надо только, как сказал Базаревич, "включаться с первых минут, лучше исполнять, больше работать в атаке, чтобы организовывать возможности для открытых бросков. Быть более агрессивными в этом аспекте. И тогда все придет".

Тем временем на момент подписания этого номера "РГ" в печать на Евробаскет помимо хозяев турнира - Италии, Германии, Чехии и Грузии - квалифицировались еще четыре команды. Хорватия, Греция, Израиль и Босния и Герцеговина.

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