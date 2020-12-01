В Турции зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки

В Турции число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки составило 31 219, скончались 188 человек. По данным минздрава страны, это наибольшие показатели с начала пандемии COVID-19. Предыдущий рекорд был установлен в воскресенье - 185 умерших.

Как заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, пандемия достигла третьего пика. В течение последних семь дней в стране неоднократно фиксировались рекордные суточные показатели числа заболевших и скончавшихся, пишет РИА Новости.

Между тем, 30 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил новые антикоронавирусные ограничения для всех провинций страны. В частности, комендантский час, до сих пор действовавший в выходные, теперь распространяется и на будние дни, а в выходные вводится полный запрет на выход на улицу, с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Вход в торговые центры разрешается только по HES-коду, лицам моложе 20 лет и старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом.

За период пандемии в Турции зафиксировано 638,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей составляет 13,7 тысячи человек.