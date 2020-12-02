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02.12.2020 08:04
Рубрика: ПДД

Кого признают виновным в ДТП, если аварию устроил пассажир

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как может пассажир устроить ДТП? Очень просто: в правилах написано, что с левой стороны выходить на проезжую часть нельзя, однако многие этим требованием пренебрегают. И случается такое, что на дверь и стойку приходится сильный удар.

Фото: iStock
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Кого признают виновным в такой аварии, ведь пассажир не вписан в ОСАГО? Водитель автомобиля формально не виноват в случившемся. Об этом aif.ru рассказал член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников.

Согласно действующему законодательству подобная ситуация считается полноценным ДТП и представляет собой страховой случай по договору ОСАГО. Формулировка термина "страховой случай" прописана в пункте 11 статьи 1 Федерального закона № 40-ФЗ от 25.04.2002 г.

В пункте 1.2 ПДД говорится, что дорожное движение - это совокупность общественных отношений, которые возникают в процессе перемещения людей и грузов в пределах дорог с помощью транспортных средств или без них.

Эта совокупность возникает не только во время самого движения по дорогам: сюда входит и остановка, и высадка, и посадка людей, и передвижение пешеходов. Права и обязанности при дорожном движении возникают у всех участников процесса: у водителей, у пешеходов и у пассажиров.

Если возникла вышеописанная ситуация, то ущерб оплачивает страховая компания по полису ОСАГО. Пассажир, виновный в совершении ДТП, будет оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Сумма небольшая: 500 рублей. Но водитель вправе подать на виновника аварии в суд и потребовать с него возмещения причиненного ущерба.

#авто