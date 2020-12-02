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Рубрика: Происшествия

Лимонад с ядом

Начался процесс по делу серийного отравителя Сабанова
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 273(8327)
В Басманном суде в среду прошли предварительные слушания по делу уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Его обвиняют в отравлении и грабеже на Чистых прудах 30 человек.
Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва" Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"
Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Басманного суда, рассмотрение дела по существу назначено на 9 декабря.

На улицах Москвы приезжий грабил пенсионеров

По данным прокуратуры Москвы, Сабанов обвиняется в совершении 30 эпизодов разбойного нападения, 10 краж с банковских крат, 6 похищений паспорта и четырех мошенничеств с использованием электронных средств платежа. По версии следствия, Сабанов на улице в центре Москвы в районе Чистых прудов знакомился с молодыми людьми, которые употребляли алкоголь или находились в состоянии алкогольного опьянения. Втираясь в доверие, он предлагал жертвам попить лимонада или газированной воды, в которую уже были подмешаны психотропы, или незаметно добавлял сильнодействующее лекарство в бутылку потерпевшего. В арсенале отравителя были лекарства, которые обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека, поэтому его жертвы теряли сознание.

После этого Сабанов грабил своих жертв, среди которых были в том числе и девушки. Он забирал у них паспорта, кредитные карты, телефоны и наличность. Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пяти из которым был причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей.

Фото: МВД МЕДИА/youtube.com
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Как сообщила ранее корреспонденту "РГ" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, Сабанов осознавал, что лекарства, которые он использовал, как друг с другом, так и в любом сочетании с этиловым спиртом, усиливают эффект, оказывая токсическое действие на организм человека. Кроме того, их передозировка, по словам представителя надзорного ведомства, может повлечь выраженное угнетение сознания, сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности, сонливость, снижение рефлексов, снижение артериального давления, то есть представляет опасность для жизни и здоровья. По совокупности преступлений Сабанову грозит до 20 лет тюрьмы.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

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