Короткое замыкание стало причиной пожара на Ленинградском проспекте

Названа возможная причина пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте. По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания на силовом кабеле. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. Проводятся подготовительные работы к ликвидации последствий возгорания.

Напомним, что, по данным комплекса городского хозяйства, в оперативные службы города в 15:47 поступил сигнал о наличии дыма в вентиляционной шахте в коллекторе "Ленинградский-1" по адресу: Ленинградский проспект 35а. Экстренные службы АО "Москоллектор" и ГУ МЧС РФ оперативно прибыли на место.

В коммуникационном коллекторе "Ленинградский-1" расположены трубы холодного и горячего водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. Всего в коллекторе находятся 32 силовых кабеля, рассчитанных на 10-20 кВт. Руководит штабом по ликвидации аварии заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"13 домов и 2 ЦТП были обесточены. Принято решение поставить временный дизельгенератор, от него в течение 40 минут были запитаны обесточенные объекты", - рассказал Бирюков.

Пожарные начали тушить огонь после того, как силовые кабельные линии были обесточены. Поэтому в домах от Ленинградский проспект, 33, корпус 1, до Ленинградский проспект, 33А, временно было отключено электричество. Электроснабжение восстановили в течение 40 минут после происшествия.