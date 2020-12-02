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02.12.2020 10:41
Рубрика: Происшествия

Под Ярославлем изъяли полмиллиона бутылок суррогатного алкоголя

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области ФСБ выявила производство суррогатного алкоголя под видом известных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фото: МВД МЕДИА/youtube
Полицейские пресекли производство поддельного алкоголя в Подмосковье

Сотрудники ФСБ проводили задержание при поддержке бойцов Росгвардии. Пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада обнаружены в Переславском районе. Руководителем производства оказался гражданин одной из закавказских республик, который находился в федеральном розыске. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, мужчине предъявлено обвинение в производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности; незаконном производстве и обороте алкоголя, а также использовании для его маркировки поддельных акцизных марок. Все это было совершено организованной группой. Он арестован.

На месте изъято больше 500 тысяч бутылок готовой продукции, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура, поддельные федеральные специальные марки. Общая стоимость конфискованной продукции и оборудования превышает 500 миллионов рублей.

В ФСБ сообщают, что, по данным Росалкогольрегулирования, для вывоза всего изъятого на площадки Росспиртпрома потребуется больше 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 тонн. По информации СК РФ, производившаяся в подпольном цехе продукция содержала метиловый, изо-амиловый спирты, и в ходе следствия установлено, что она являлась опасной для здоровья граждан.

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