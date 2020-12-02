Под Ярославлем изъяли полмиллиона бутылок суррогатного алкоголя

В Ярославской области ФСБ выявила производство суррогатного алкоголя под видом известных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ проводили задержание при поддержке бойцов Росгвардии. Пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада обнаружены в Переславском районе. Руководителем производства оказался гражданин одной из закавказских республик, который находился в федеральном розыске. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, мужчине предъявлено обвинение в производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности; незаконном производстве и обороте алкоголя, а также использовании для его маркировки поддельных акцизных марок. Все это было совершено организованной группой. Он арестован.

На месте изъято больше 500 тысяч бутылок готовой продукции, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура, поддельные федеральные специальные марки. Общая стоимость конфискованной продукции и оборудования превышает 500 миллионов рублей.

В ФСБ сообщают, что, по данным Росалкогольрегулирования, для вывоза всего изъятого на площадки Росспиртпрома потребуется больше 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 тонн. По информации СК РФ, производившаяся в подпольном цехе продукция содержала метиловый, изо-амиловый спирты, и в ходе следствия установлено, что она являлась опасной для здоровья граждан.