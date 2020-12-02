СК начал расследование после смерти девушки в YouTube-эфире

Проверкой после смерти девушки в YouTube-эфире займутся сотрудники Следственного комитета. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, инициирована передача всех материалов из полиции.

Расследованием займется следственный отдел по городу Раменское. В числе прочего будут проверены публикации о том, что к смерти девушки мог быть причастен сам блогер. В СК уточнили, что видимых следов насилия на теле погибшей нет. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что девушка умерла во время прямого эфира стримера Стаса Решетникова. Блогер вызвал "скорую помощь", врач констатировала смерть. Все это время трансляция не останавливалась. По предварительным данным, молодая женщина могла умереть из-за переохлаждения.