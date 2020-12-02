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Рубрика: Происшествия

Ушли в отрыв

Кто остановит любителей зимней рыбалки?
Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 273(8327)
На Дальнем Востоке любители зимней рыбалки снова уже выходят на неокрепший лед, и их спасение обходится бюджету в немалую копеечку - в среднем на каждого спасенного тратится от 5 до 40 тысяч рублей. Впрочем, штрафы за это взимаются далеко не во всех регионах. Как заставить непослушных рыбаков платить за их спасение?
На спасение каждого рыбака государству приходится тратить от пяти до 40 тысяч рублей. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС На спасение каждого рыбака государству приходится тратить от пяти до 40 тысяч рублей. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
На спасение каждого рыбака государству приходится тратить от пяти до 40 тысяч рублей. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Буквально накануне любители зимней рыбалки угодили под лед на сахалинском озере Буссе - на него они вышли в надежде наловить первой корюшки-малоротки, а из воды выбрались сами, там мелко. Они, конечно, слышали предупреждение областного управления МЧС повременить с рыбалкой, пока не окрепнет лед - но кто им указ?..

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Между тем проблема ежегодных трат на спасение любителей зимней рыбалки - постоянная головная боль властей и МЧС. Так, в январе этого года на водных объектах Сахалинской области были спасены свыше тысячи человек, и все - с оторвавшихся льдин. В течение одной недели на обеспечение спасательных операций управление МЧС Сахалинской области исчерпало лимит топлива, предусмотренный на весь первый квартал, в общей сложности ушло 1,5 тонны бензина. А заплатил за все бюджет. И понятно, почему глава МЧС России генерал-полковник Евгений Зиничев в 2018 году предложил брать с тех, кто нарушил правила выхода на лед, деньги, так как "спасение рыбаков влечет большие финансовые издержки". А в 2019-м он предложил разрушать лед у берегов для безопасности любителей подледного лова. Однако эти инициативы услышаны не были...

Во сколько обходится операция по спасению рыбаков, никто не скажет, просто потому что задействуются силы и средства в рамках выделенных региональным ГУ МЧС бюджетных средств на год. Однако, по приблизительным подсчетам, на одного спасенного в среднем тратится от 5 до 30-40 тысяч рублей в зависимости от сложности операции. Так, аренда вертолета Ми-8 на один час обходится в 200 тысяч рублей. А три года назад в заливе Мордвинова все на том же Сахалине около часа спасали с оторвавшейся льдины семь рыбаков - вертолет, две моторные лодки, два снегохода, две "Газели", и работа нескольких спасателей стоила 158 тысяч рублей. Платил бюджет.

И подобных примеров много. Местные власти пытаются с этим бороться. В Приморье, например, еще в 2018 году местные депутаты установили административную ответственность за нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах. Речь о законе "Об административных правонарушениях в Приморском крае". Выход на лед в период запрета влечет предупреждение или штраф: для граждан - от 100 до 500 рублей, выезд на лед автотранспорта - до 3 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч - для юридических лиц. Но при этом налагать штраф можно только за нарушение запрета, установленного правовыми актами органов местного самоуправления. Просто за предупреждение ГУ МЧС о потенциальной возможности взлома припая, штормового ветра, образования полыньи и в связи с этим опасности выхода на лед штраф не наложишь.

Если бы рыбак хоть раз заплатил за свое спасение, может быть, и задумался, выходить ли ему на хрупкий лед

- Но штрафы никто не взимает. Дело в том, что МЧС это делать по закону не может. Я думаю, что их налагают административные комиссии муниципалитетов по протоколам, составленным членом комиссии или полицией. То есть каждый раз, когда мы возвращаем на берег нерадивых рыбаков, рядом должен стоять полицейский, чтобы оформить протокол, который потом поступит в административную комиссию. Или сами члены комиссии. Но где гарантия, что рыбак назовет свое настоящее имя? - откровенничает один из представителей ГУ МЧС края.

Помимо Приморского края система штрафов за подобные нарушения введена в Магаданской и Амурской областях. Но на Камчатке и в Сахалинской области таких мер нет. На Сахалине законопроект, согласно которому рыбаков планируют привлекать к административной ответственности, если они вышли на рыбалку во время объявленного МЧС предупреждения, забуксовал.

- Проект закона был разработан, прошел согласование в региональном правительстве, направлен в областную Думу для рассмотрения. Но был отклонен, - говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Сахалинской области Наталья Иванкова.

- Аргумент таков: прибрежная морская зона принадлежит Российской Федерации. В соответствии со статьей 68 Водного кодекса РФ административная ответственность за нарушение водного законодательства наступает в соответствии с законодательством РФ (а не субъекта РФ).

В связи с этим у региона , по ее словам, отсутствуют полномочия по установлению административной ответственности в сфере водных отношений. Кроме того, не определен круг лиц, имеющих право привлекать к ответственности за данные нарушения. МЧС не может, полиция тоже не может - нет полномочий.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Узаконить штрафы в регионе никак не получается, несмотря на неоднократные попытки обсудить проект и в среде депутатов, и на "круглом столе" с представителями общественности области и рыбаками. Областное ГУ МЧС и губернатор области направили свои предложения в федеральный центр по внесению изменений в законодательство РФ.

Впрочем и существование аналогичных законов в других субъектах ДФОникак не сказывается на отчаянных рыбаках, никто, что называется, не дал им по рукам. Во время объявленнего МЧС предупреждения, они по-прежнему рвуться на лед. Штрафы так никто с них не взимает… Местные законы существуют просто так, сами по себе - как пугало, которое достают для убедительности…Хотя если бы рыбак хоть раз сполна заплатил за свое спасение, может быть, он и задумался бы, выходить ли ему на лед после объявленнего предупреждения?..

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС ДФО

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