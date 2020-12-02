Обвиняемая в двойном убийстве в Саратове сняла деньги с карты жертвы

Жительница Саратова, подозреваемая в жестоком убийстве своей знакомой и ее малолетней дочери, попала в поле зрения правоохранителей, после того как сняла деньги с банковской карты погибшей.

Напомним, в воскресенье в доме на улице Чернышевского были обнаружены тела 38-летней хозяйки квартиры и ее дочки, которой было три года и десять месяцев. Мать и дочь скончались от многочисленных ножевых ранений.

На следующий день была задержана 53-летняя жительница Саратова, подозреваемая в этом преступлении. В среду областное управление СК сообщило, что задержанная похитила из квартиры убитой ювелирные украшения и банковскую карту.

По версии следствия, женщина днем в воскресенье пришла в гости к своей знакомой, между ними произошла ссора. Гостья убила ножом хозяйку и ребенка и похитила банковскую карту и ювелирные украшения. С карты женщина сняла затем 70 тысяч рублей.

- Подозреваемая сообщила об обстоятельствах произошедшего. Следователями проведена проверка ее показаний на месте происшествия, - информирует пресс-служба ведомства.

Как сообщили в региональном управлении СК, следствие намерено ходатайствовать перед судом о взятии жительницы Саратова под стражу.