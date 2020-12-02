"Поволжскому маньяку" предъявлено обвинение

Задержанному по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин Радику Тагирову предъявлено обвинение по статьям об убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство (п. "а, з" ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ст.105 УК РФ).

Как сообщили в СК РФ, в ходе допроса так называемый "поволжский маньяк" признал свою вину и дал показания по всем инкриминируемым ему преступлениям. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, по образцам биологического материала назначена генетическая экспертиза.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывается сотрудниками ФСБ и МВД России. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

Напомним, Тагиров был задержан у себя в квартире в казанском поселке Дербышки. Чтобы выйти на след предполагаемого серийного убийцы, которого разыскивали более восьми лет, следователи провели 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз по криминалистическим базам. Личность подозреваемого была установлена после совпадения ДНК. Тагиров был судим в 2005 и 2009 годах за кражу и хранение оружия. Из мест лишения заключения в последний раз он вышел в 2010 году, до задержания работал слесарем в коммерческой организации.