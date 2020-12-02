В Казани серийного убийцу пожилых женщин отправили в СИЗО

В Казани избрали меру пресечения для обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин. Советский районный суд отправил его под стражу до 27 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам он просил о домашнем аресте и уверял судью, что не собирается скрываться от следствия.

Напомним, мужчина был задержан 1 декабря в своей квартире в казанском поселке Дербышки. Подозреваемого в серийных убийствах разыскивали восемь лет.

Свою вину "поволжский маньяк" признал. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство.