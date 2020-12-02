Жителя Казани осудили за портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Верховный суд Татарстана вынес приговор 20-летнему жителю Казани, разместившему изображение Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн".

Как сообщил "РГ" старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, молодого человека приговорили к одному году условно и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Местный житель был признан виновным в покушении на реабилитацию нацизма, а также в незаконном хранении наркотиков.

Гособвинение предлагало осудить его на один год 11 месяцев исправительной колонии общего режима и оштрафовать на 290 тысяч рублей.

Напомним, казанец разместил портрет Гитлера 4 мая 2020 года. При обыске дома подозреваемого было обнаружено 73 грамма конопли.