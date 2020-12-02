В Петербурге человек погиб при пожаре в заваленной мусором квартире

В центре Петербурга в доме №26 по 5-й Советской улице произошел пожар в квартире, заваленной мусором. Как сообщает городское управление МЧС, внутри было найдено тело погибшего.

Выгорела комната площадью 10 квадратных метров. Из парадной эвакуировали 15 человек.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают личность погибшего.

Это не первая трагедия в квартире, заваленной мусором. Так, в сентябре в Купчино в захламленной квартире пропали два человека. Тревогу забили соседи. Спустя несколько дней разборов завалов в комнатах были найдены тела хозяев.