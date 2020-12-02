Крымчанку оштрафовали за отказ отдать 80 собак в несуществующий приют

У Анжелы Костериной 80 собак и примерно столько же кошек. Два года назад по иску прокурора Алушты городской суд обязал ее отдать животных в приют. При этом в Крыму нет ни одного государственного приюта. Недавно женщина получила уведомление о штрафе в шесть тысяч рублей за неисполнение этого решения.

"РГ" рассказывала историю Анжелы в статье "Вилла для дворняги" в номере от 11 октября 2018 года. Она - врач-невролог, все ее подопечные - кошки и собаки, которых выбросили на улицу хозяева. Большинство животных с заболеваниями и патологиями. Лечит и стерилизует их женщина за свой счет, а потом отдает в хорошие руки. Жили четвероногие в комфортных условиях в одном из поселков на ЮБК - в просторном вольере с электричеством, отоплением и вентиляцией.

После с конфликта с соседями, которые обратились в прокуратуру с жалобой, Костерина вывезла собак на арендованную дачу в Симферопольском районе и наняла человека, который постоянно находился с животными, ухаживал за ними и кормил. Позже семья купила в соседнем поселке дом с участком.

Анжела показывает двор, значительную часть которого занимает большой вольер с теплыми полами. На его строительство ушло более 500 тысяч рублей, здесь живут 80 собак. Животные в хорошем состоянии, ухоженные, откормленные. В летней кухне - пять 15-лировых кастрюль с бульоном из говяжьей обрези и отдельно с пшеничной кашей.

- Этого хватает собакам на сутки? - спрашиваю.

- Только на ужин, покормим и сразу начнем варить на завтрак, - улыбается Анжела.

В день четвероногим надо восемь килограммов обрези. 25 килограммов пшеничной крупы хватает на два дня.

Хозяйка ведет меня в дом, здесь недавно сделали ремонт - белоснежные стены и такая же плитка на полу. Есть комната для реабилитации животных после операции. На втором этаже - "детская", под громадной хрустальной люстрой на диванах, покрытых покрывалами, сидят щенки. Их около 10. В вольер ко взрослым собакам им нельзя. Пятерых рыженьких неизвестные выбросили на мусорку. Им сделали прививки, и теперь они ищут новый дом.

- Ко мне обратились прохожие и сказали - заберите. Я приехала, там под открытым небом, в грязи, крошечные месячные щенки, они бы не выжили. Люди, так поступать нельзя, стерилизуйте своих животных! - говорит Анжела.

Поражает история собаки Примы. Анжеле рассказала знакомая, что на трассе в районе Партенита сидит большая собака, вероятно, ее вывезли и оставили. Позже Приму заметили на территории одного из санаториев - ее, опутанную колючей проволокой, перебросили через двухметровый забор. Сотрудники ее распутали, но оставить у себя не могли. Собаку забрала Анжела, отвезла к ветеринару, тот обнаружил у животного опухоль и прооперировал. Сейчас Прима в хорошем состоянии, нашлась женщина, готовая ее забрать.

Год назад на трассе машина сбила другую собаку. Очевидцы нашли через десятые руки контакты Анжелы и попросили ее помочь. Она отвезла животное в ветклинику, диагноз - ушиб мозга средней степени тяжести и отрыв головки бедренной кости. Операция по восстановлению лапы обошлась семье в 15 тысяч рублей. А ушиб головного мозга Анжела лечила сама, пригодился опыт врача-невропатолога. Собака встала на ноги, бегает и даже не хромает.

К сожалению, не часто удается найти четвероногим новых хозяев. Анжела отдает стерилизованных животных с паспортами и прививками.

- Процентов 30 отданных собак возвращаются обратно. Люди звонят и говорят: заберите, она мне не нужна, - рассказывает Анжела.

В 2020 году женщина получила от судебных приставов уведомление о штрафе за неисполнение решения суда.

- Мне начали приходить повестки с требованием явиться и написать объяснение, почему я не выполняю решение суда. Решение суда звучало так: "прекратить заниматься незаконной деятельностью". Оказывается, помощь бездомным животным - это незаконная деятельность. А я являюсь уклоняющимся от закона лицом, которое не сдало своих животных в количестве 80 штук собак и столько же кошек в приют, которого в Крыму нет. Сначала мне начислили штраф в тысячу рублей, потом в пять тысяч, на сегодня - уже шесть тысяч рублей, это информация с сайта Госуслуг, - рассказывает Костерина.

Адвокат составила обжалование, по ее мнению, решение суда не имеет оснований: как можно отдать собак в несуществующий приют? И как благотворительность может быть незаконной деятельностью? Все расходы на содержание и лечение животных ложатся на плечи мужа Анжелы.

На встречу с журналистом "РГ" пришли и местные жители, которые хотят поддержать семью Костериных.

- Таких людей мало. Познакомилась я с Анжелой, когда она сняла дом в садоводческом товариществе и завезла туда собак. У меня заболел кот, я обратилась к ней, мне рассказали, что она понимает в ветеринарии, она вылечила моего кота, за что я ей очень благодарна. К ней попадают травмированные собаки со всего Крыма, очень много денег и сил надо, чтобы поставить их на ноги. Такому человеку помогать надо, а не штрафовать его, - считает Лариса Харламова.

Есть у Анжелы мечта - построить центр реабилитации бездомных животных. Она поступила на факультет ветеринарной медицины, сейчас на втором курсе. Распознавать и лечить некоторые заболевания у кошек и собак она уже может, опыт приобрела большой благодаря своим подопечным, также она изучает специализированную литературу.

- Я никогда и ни за какие деньги не буду усыплять здоровых животных, которые просто надоели своим хозяевам, - говорит Анжела.

Справка "РГ"

В Симферополе, на ул. Крымской Правды, два года назад началось строительство первого на полуострове государственного приюта, он рассчитан на 200 собак. На площади 70 соток по проекту планируется возвести хозблок, клинику с тремя большими передержками, три площадки для выгула, вольеры. На это потратят более 100 миллионов рублей. По заверению симферопольских чиновников, первый этап строительства завершен. Однако есть замечания к подрядной организации по качеству строительно-монтажных работ. Администрация Симферополя решила приостановить строительство приюта до 2021 года.

По некоторым данным, в Крыму более 20 тысяч бездомных кошек и собак, их количество постоянно растет. Впервые стерилизовать животных за бюджетные деньги начали в 2017 году. За несколько лет в республике стерилизовали более 15 тысяч сук. С 2019 года стерилизуют кошек и кобелей.

Кстати

Симферополец Дмитрий Фролов бесплатно берет на передержку собак, чьи хозяева попали в больницу с коронавирусной инфекцией. Часто бывает так, что позаботиться о четырехлапом друге некому. Дмитрий построил во дворе шесть вольеров, за время пандемии у него побывало 15 животных. Сейчас у него три собаки.

Недавно появился новый постоялец: во время прогулки пожилому хозяину стало плохо, его забрали в больницу. Родственники дедушки живут за пределами Крыма, собаку оставить не с кем. Дмитрию пришлось взять ее к себе на время.

Он планирует построить еще три зимних вольера. В этом ему помогают неравнодушные крымчане - одни деньгами, другие стройматериалами.

- За холодные зимние месяцы, каждый вольер у нас спасает жизни около десяти собак в среднем. Кто-то проводит в нем несколько дней, кто-то несколько месяцев, - говорит Дмитрий.

За этот год передержку у Дмитрия прошли около сотни собак - сбитых машинами, потерянных, травмированных.

С кормом для животных помогают супермаркеты и крымчане.