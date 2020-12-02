В Югре водителя ушедшей под лед машины обвинили в гибели людей

В Югре водителю машины, ушедшей под лед вместе с пассажирами, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Напомним, около четырех утра 20 ноября в Березовском районе Югры на берегу реки Северная Сосьва в воду провалилась Chevrolet Niva, в которой находились девять человек (водитель, двое мужчин, три женщины, три девочки - все, по предварительной информации, члены одного семейства).

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Югры, 29-летняя беременная женщина и пятимесячный ребенок погибли, девочка 2014 года рождения госпитализирована в состоянии комы. Шофер и остальные пассажиры не пострадали.

"В результате совершенно необдуманных действий, буквально халатного отношения к элементарным правилам безопасности, пренебрегая простейшими нормами здравого смысла, мужчина 1990 года рождения направился из села Ломбовож в поселок Сосьва", - написал на своей странице в Instagram глава Березовского района Владимир Фомин.

По его данным, автомобиль двигался по реке Ляпин вне границ строящихся зимних дорог и переправ. "Установлен факт, что водитель управлял незарегистрированным транспортным средством, не имея прав", - уточнил чиновник.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". В совершении преступления подозревается 29-летний житель села Ломбовож, который был за рулем авто.

"Ему предъявлено обвинение. Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде запрета покидать место жительства, общаться со свидетелями, потерпевшими, родственниками погибших, управлять автотранспортом", - сообщили сегодня агентству РИА Новости в пресс-службе регионального СК. Там также уточнили, что девочка, которую в первый день госпитализировали, уже выписана и находится дома.