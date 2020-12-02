СК РФ прокомментировал расследование уголовного дела о геноциде

Следственный комитет РФ сделал заявление, которое касается расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны.

В ведомстве Александра Бастрыкина подчеркнули, что они занимаются самым жестоким, масштабным преступлением с самым большим числом жертв за всю историю человечества.

Именно поэтому важно назвать всех виновных в этом варварстве, важно установить все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, сказали в СК. И добавили, что только в одной Волгоградской области сегодня проживает более 1000 бывших узников концентрационных лагерей.

Они никогда не смогут забыть пережитого, они всегда будут помнить виновников страданий. Вспоминать об этом тяжело, но необходимо. Ради памяти безвинных жертв и воинов-освободителей, ради сохранения исторической преемственности, ради счастливой жизни будущих поколений.

Только воспоминания очевидцев могут точно восстановить детали преступной деятельности нацистов. Только их свидетельства лягут в основу доказательного, убедительного расследования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости, что и является признаком геноцида. Эти документы никому не позволят лгать, не дадут выдать черное за белое, зло за добро.

Следователи готовы выслушать каждого, кто найдет возможность и согласится помочь следствию. Офицеры СК России будут благодарны всем, кто сможет поделиться значимой для следствия информацией.

Следователи сделают все возможное для того, чтобы свидетелям - пожилым людям - были созданы максимально удобные условия для этих бесед. И, безусловно, проводиться они будут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Сотрудники СК РФ понимают все тонкости и сложности этого процесса, но уверены: те, кто в своей жизни перенес ужасы войны и геноцида, как никто понимают важность расследования этого уголовного дела. Они знают - их страдания не должны повториться. Их свидетельства могут предотвратить новую трагедию.