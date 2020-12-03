Эксперт оценил идею Минюста по переносу колоний и СИЗО из городов

На что стоит обратить внимание при переносе мест лишения свободы за черту города, рассказал в комментарии для "Российской газеты" председатель общероссийского движения "Сильная Россия", эксперт по правоохранительной тематике Антон Цветков.

"Это крайне важная история, и мы, собственно, всегда говорили о том, что для простых жителей находящаяся рядом колония или следственный изолятор, как правило, становится серьезной проблемой, - отметил Цветков. - Такое соседство никому не нужно, оно значительно ухудшает качество жизни в районе, даже квартиры по соседству с местами принудительного содержания стоят дешевле, потому что в такой район никто не хочет ехать".

Но при выносе колоний и изоляторов за пределы города, по словам эксперта, следует подумать о том, что не стоит ставить их на открытых полях, куда никак не добраться родственникам арестованных и осужденных, а также сотрудникам мест лишения свободы. "Надо проследить, чтобы там была нормальная транспортная доступность. К осужденным и находящимся под следствием людям родственники приезжают часто издалека, кроме того, среди них много пожилых, и дорога до колонии не должна стать для них проблемой. Это тот момент, который следует внимательно отследить, чтобы не создать людям лишних неприятностей", - отметил Антон Цветков.

Ранее стало известно, что Минюст планирует вывести все колонии и СИЗО из российских городов. Об этом рассказал глава юридического ведомства Константин Чуйченко.