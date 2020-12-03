Все колонии и СИЗО планируется вывести из российских городов

По его словам, в министерстве уже работают над пилотным проектом по оптимизированию расположения учреждений. "Планируется все, связанное с лишением свободы, убрать от людей, из городов, сформировав для этого отдельные площадки", - рассказал глава Минюста.

В ходе оптимизации работы ФСИН внимание будет переключено на профилактику и работу с людьми, после совершения преступления не оказавшихся в местах лишения свободы. Так как, по словам Константина Чуйченко, нельзя допускать рецидива. В целом службу (ФСИН) планируется сделать "эффективной и одновременно разумной".

Напомним, в настоящее время идет процесс закрытия многих воспитательных колоний, в которых содержатся несовершеннолетние осужденные. На днях стало известно о закрытии Алексинской воспитательной колонии в Тульской области. В ФСИН сообщали, что в связи с гуманизацией уголовного наказания существование целого ряда учреждений признано нецелесообразным. В последние полгода в Алексинской колонии содержался всего один воспитанник. Тульских несовершеннолетних осужденных будут направлять для отбывания наказания впредь в соседние регионы - например, в Брянскую область.

На базе же закрытой колонии будет создан исправительный центр для осужденных на принудительные работы.

"Российская газета" на днях сообщала об открытии в Зеленограде первого в столичном регионе подобного исправительного центра.