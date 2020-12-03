По данным статистики, которую озвучил генерал, по итогам 10 месяцев этого года зарегистрировано 14 236 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В них погибло 435 детей и 15 601 ребенок получил ранения.
Принятые меры профилактики позволили снизить показатели детского дорожно-транспортного травматизма, отметил Владимир Кузин. Так, общее количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось в текущем году на 16,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших в авариях детей снизилось на 9,9 процента. И на 16,1 процента сократилось число раненых детей.
- Отмечается сокращение основных показателей дорожной аварийности по собственной неосторожности детей, - сообщил Владимир Кузин. - За 10 месяцев зарегистрировано 3946 ДТП из-за детской неосторожности. Снижение составило 8,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В них 3906 детей получили ранения. Это на 8,7 процента меньше, чем годом ранее. Погибло в них 97 детей, что на 5,8 процента меньше прошлогодних показателей.
Все это Владимир Кузин рассказал на пресс-конференции, посвященной началу Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Несмотря на пандемию, ежегодное мероприятие все-таки состоится. Но в необычном формате. Соревноваться дети будут удаленно.
Как отметил заместитель начальника Госавтоинспекции, такие мероприятия позволяют привить с детства навыки безопасного поведения на дорогах. Причем охват у них широк - в прошлом году приняли участие более 50 тысяч детей из 10 регионов. В этом году из-за пандемии пришлось изменить формат конкурса и обойтись без выездов. Но в нем приняли участие более 20 тысяч детей.
Также в этом году была проведена социальная кампания "Внимание на дорогу". Причем все ее мероприятия проводились с детьми в очном режиме. В них приняли участие более 23 тысяч детей.
Как отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, большинство детей погибает в ДТП по вине взрослых.
Так одна мамаша из-за того, что ребенок плакал, пересадила его из детского кресла на переднее сиденье. Произошло ДТП - ребенок погиб.
Некие родители новорожденного перевозили в коробке. Не довезли. Перевоспитывать взрослых бесполезно. Заниматься надо детьми. И через них гораздо эффективнее воспитывать взрослых.
"Папа, а почему мы идем на красный свет?" - спросит ребенок. И нормальный папа будет держать себя в руках. И такой ребенок, когда вырастет, точно не будет перевозить новорожденного в коробке.
Кстати, по данным статистики, 6 437 ДТП произошло с детьми-пассажирами. В них погибло 263 ребенка и 7640 получили ранения. То есть почти 60 процентов погибших детей - это пассажиры, которые никак не могли повлиять на ситуацию.
Что нужно сделать взрослым для безопасности своего ребенка, пояснил Владимир Кузин: "В первую очередь родителям нужно, чтобы дети были обеспечены световозвращающими элементами. Это различные брелки, нашивки. И когда ребенок куда-то идет, нужно ему напомнить, чтобы он не прятал фликер, а, наоборот, выставлял напоказ". Ребенка должно быть видно на дороге.