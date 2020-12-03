Количество аварий с участием детей и число погибших в них несовершеннолетних сокращается. Однако состояние аварийности с участием детей остается острой проблемой для нашей страны, сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин.

По данным статистики, которую озвучил генерал, по итогам 10 месяцев этого года зарегистрировано 14 236 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В них погибло 435 детей и 15 601 ребенок получил ранения.

Принятые меры профилактики позволили снизить показатели детского дорожно-транспортного травматизма, отметил Владимир Кузин. Так, общее количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось в текущем году на 16,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших в авариях детей снизилось на 9,9 процента. И на 16,1 процента сократилось число раненых детей.

- Отмечается сокращение основных показателей дорожной аварийности по собственной неосторожности детей, - сообщил Владимир Кузин. - За 10 месяцев зарегистрировано 3946 ДТП из-за детской неосторожности. Снижение составило 8,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В них 3906 детей получили ранения. Это на 8,7 процента меньше, чем годом ранее. Погибло в них 97 детей, что на 5,8 процента меньше прошлогодних показателей.

Все это Владимир Кузин рассказал на пресс-конференции, посвященной началу Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Несмотря на пандемию, ежегодное мероприятие все-таки состоится. Но в необычном формате. Соревноваться дети будут удаленно.

Как отметил заместитель начальника Госавтоинспекции, такие мероприятия позволяют привить с детства навыки безопасного поведения на дорогах. Причем охват у них широк - в прошлом году приняли участие более 50 тысяч детей из 10 регионов. В этом году из-за пандемии пришлось изменить формат конкурса и обойтись без выездов. Но в нем приняли участие более 20 тысяч детей.

Также в этом году была проведена социальная кампания "Внимание на дорогу". Причем все ее мероприятия проводились с детьми в очном режиме. В них приняли участие более 23 тысяч детей.

Как отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, большинство детей погибает в ДТП по вине взрослых.

Так одна мамаша из-за того, что ребенок плакал, пересадила его из детского кресла на переднее сиденье. Произошло ДТП - ребенок погиб.

Некие родители новорожденного перевозили в коробке. Не довезли. Перевоспитывать взрослых бесполезно. Заниматься надо детьми. И через них гораздо эффективнее воспитывать взрослых.

"Папа, а почему мы идем на красный свет?" - спросит ребенок. И нормальный папа будет держать себя в руках. И такой ребенок, когда вырастет, точно не будет перевозить новорожденного в коробке.

Кстати, по данным статистики, 6 437 ДТП произошло с детьми-пассажирами. В них погибло 263 ребенка и 7640 получили ранения. То есть почти 60 процентов погибших детей - это пассажиры, которые никак не могли повлиять на ситуацию.

Что нужно сделать взрослым для безопасности своего ребенка, пояснил Владимир Кузин: "В первую очередь родителям нужно, чтобы дети были обеспечены световозвращающими элементами. Это различные брелки, нашивки. И когда ребенок куда-то идет, нужно ему напомнить, чтобы он не прятал фликер, а, наоборот, выставлял напоказ". Ребенка должно быть видно на дороге.