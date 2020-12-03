Движение на севере Москвы, где произошел пожар в коллекторе, ограничат

Движение транспорта на участке дублера Ленинградского проспекта, где в среду произошел пожар в коллекторе, ограничат из-за восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Проехать будет нельзя по одной-двум полосам на участке от улицы Маршала Шапошникова до 1-го Боткинского проезда. Ограничения будут действовать в течение трех дней.

Выезжать на ТТК можно через разворот под Тверским путепроводом или через Правую Дворцовую аллею. Также для объезда можно пользоваться Северо-Западной хордой, центральными улицами города.

Напомним, что днем с среду на Ленинградском проспекте возле дома 35 произошло возгорание коллектора. По предварительным причинам пожар связан с коротким замыканием. Всего в коллекторе проходит 32 силовых кабеля, а также связь, трубы горячего и холодного водоснабжения. На время были отключены от теплообеспечения и электричества несколько домов. Восстановительные работы начались в среду. Ожидается, что они завершатся к воскресенью.