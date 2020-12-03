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Рубрика: Происшествия

В Уфе обжаловали приговор экс-министру имущественных отношений Гурьеву

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Прокуратура Кировского района Уфы внесла апелляционное представление на оправдательный приговор по делу бывшего вице-премьера РБ и экс-министра земельных и имущественных отношений РБ Евгения Гурьева. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

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В ведомстве уточнили, что государственный обвинитель счел вину Гурьева доказанной и просил назначить подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на три года. Однако суд не нашел в действиях чиновника состава преступления.

- Прокуратура полагает, что суд необоснованно оправдал экс-чиновника, изложенные в приговоре выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, - отметили в прокуратуре Башкирии.

Напомним, Евгения Гурьева обвиняли в превышении должностных полномочий.

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