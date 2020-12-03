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Рубрика: Происшествия

В Омске суд признал экстремистским объединение футбольных фанатов

Текст: Наталья Граф (Омск)
Центральный районный суд города Омска запретил деятельность объединения футбольных фанатов "Иртыш Ultras".

С иском о признании неформального молодежного объединения футбольных фанатов экстремистским в суд обратился прокурор Омской области Николай Студеникин.

Как оказалось, за объединением "Иртыш Ultras", также известным как "Irtysh Ultras", "Brutal Jokers" и "Fluss Geboren", уже давно наблюдали силовики. Футбольные фанаты вели себя слишком агрессивно. Болельщики неоднократно устраивали массовые драки, в которых вовлекали несовершеннолетних.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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При этом фанаты задирали не только болельщиков других футбольных команд, но и просто нападали на повстречавшиеся им на улице молодежные компании. Активисты "Иртыш Ultras" призывали соратников нарушать общественный порядок и применять насилие в отношении представителей власти и омичей неславянских национальностей.

"РГ" уже не раз рассказывала о "подвигах" омских представителей новой молодежной субкультуры. Подростки называли себя "офниками", собирались толпой и нападали на прохожих. Иногда причиной нападений на других людей становилась якобы неправильно подобранная одежда. Например, камуфляжные штаны, подделки фирменных вещей или определенные бренды.

- Данное объединение является структурированной и управляемой организацией, участники которой, в том числе несовершеннолетние, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремисткой направленности, - сообщил "РГ" представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

Центральный районный суд города Омска удовлетворил требования прокурора.

Отмечается, что запрет деятельности "Иртыш Ultras" позволит эффективно пресекать преступные посягательства его участников и защитить интересы подрастающего поколения.

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