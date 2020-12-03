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03.12.2020 12:53
Рубрика: Происшествия

На Кубани виновник "пьяного" ДТП проведет 13 лет в колонии

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы дела в отношении 23-летнего мужчины, устроившего смертельное ДТП, в котором погибли два человека и получил травмы еще один. Молодой человек был признан виновным в этой аварии и осужден на 13 лет, однако подал апелляцию.

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"Краснодарский краевой суд согласился с обвинительным приговором, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - Приняв во внимание тяжесть совершенного преступления, суд апелляционной инстанции оставил без изменения срок назначенного наказания".

Как ранее писала "РГ", из материалов дела известно, что 12 апреля 2020 года 23-летний подсудимый, отметив день рождения своей знакомой и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль принадлежавшего ему автомобиля Lada Priora. При этом он уже был лишен права управления транспортными средствами.

"Мужчина решил отвезти домой своих друзей в возрасте соответственно 18, 19 и 20 лет, - сообщили в пресс-службе краевого суда. - Двигаясь по автодороге "Краснодар-Верхнебаканский", в станице Холмской подсудимый не справился с управлением, зацепил обочину, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАN. В результате ДТП двое пассажиров Lada Priora - 18-летний молодой человек и 19-летняя девушка - от полученных травм скончались на месте. Третья пассажирка, 20-летняя девушка получила травмы, повлекшие тяжкий вред ее здоровью".

Интересно, что сам виновник ДТП в аварии выжил. На суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а от дачи показаний отказался.

Суд приговорил мужчину к 13 годам колонии общего режима и на три года лишил его заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также в пользу потерпевших с мужчины было взыскано 1,3 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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