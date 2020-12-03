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03.12.2020 19:13
Рубрика: Происшествия

В Симферополе завели дело за ущерб экологии при расчистке русла Салгира

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Мария Орлова/ РГ Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: Мария Орлова/ РГ

По материалам проверки прокуратуры Симферополя возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов) по факту экологического урона, нанесенного фауне подрядчиком реконструкции набережной реки Салгир.

Фото: Инфографика/ Родион Косенцов
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Прокуроры установили, что администрация города в 2019 году заключила муниципальный контракт на капремонт набережной, не соблюдая требования экологического законодательства. В частности, в Росрыболовстве не было получено заключение о возможном воздействии на водные биоресурсы и среду их обитания. А в проектной документации не были предусмотрены технические решения для сохранения фауны.

- При этом расчистка предприятием русла реки и разработка донных отложений повлекла гибель бентосных и планктонных организмов, - отметили в прокуратуре. - Этим причинен ущерб водным ресурсам в размере более 460 тысяч рублей. В этой связи прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Сейчас уголовное дело расследуется и находится на контроле прокуратуры.

Напомним, подрядчик реконструкции набережной выполнил контракт с мэрией на сумму 498 миллионов рублей. За время ремонта рабочие вывезли 27800 тонн отходов. Для этого тяжелая техника работала в русле реки. Но ученые-экологи еще в начале реконструкции отмечали, что срезание наносных островков в русле Салгире привела к уничтожению стрекоз, пиявок и некоторых видов рыбы. Исчезла и знаменитая цапля Сима, которая до ремонта была любимицей симферопольцев. Также уничтожены излюбленные птицами места гнездования. Обитавшие в Салгире утки в период активных работ как раз выводили потомство. Рабочие старались относиться к фауне максимально бережно, но не всегда это удавалось.

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