В Симферополе завели дело за ущерб экологии при расчистке русла Салгира

По материалам проверки прокуратуры Симферополя возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов) по факту экологического урона, нанесенного фауне подрядчиком реконструкции набережной реки Салгир.

Прокуроры установили, что администрация города в 2019 году заключила муниципальный контракт на капремонт набережной, не соблюдая требования экологического законодательства. В частности, в Росрыболовстве не было получено заключение о возможном воздействии на водные биоресурсы и среду их обитания. А в проектной документации не были предусмотрены технические решения для сохранения фауны.

- При этом расчистка предприятием русла реки и разработка донных отложений повлекла гибель бентосных и планктонных организмов, - отметили в прокуратуре. - Этим причинен ущерб водным ресурсам в размере более 460 тысяч рублей. В этой связи прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Сейчас уголовное дело расследуется и находится на контроле прокуратуры.

Напомним, подрядчик реконструкции набережной выполнил контракт с мэрией на сумму 498 миллионов рублей. За время ремонта рабочие вывезли 27800 тонн отходов. Для этого тяжелая техника работала в русле реки. Но ученые-экологи еще в начале реконструкции отмечали, что срезание наносных островков в русле Салгире привела к уничтожению стрекоз, пиявок и некоторых видов рыбы. Исчезла и знаменитая цапля Сима, которая до ремонта была любимицей симферопольцев. Также уничтожены излюбленные птицами места гнездования. Обитавшие в Салгире утки в период активных работ как раз выводили потомство. Рабочие старались относиться к фауне максимально бережно, но не всегда это удавалось.