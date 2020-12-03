В Волгограде завершили расследование убийства после ссоры в чате

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Волгограда, его 33-летней сестры и 32-летнего шурина, причастных к гибели 41-летнего гражданина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Основному фигуранту инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Женщину обвиняют в подстрекательстве, а ее мужа - в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Напомним, преступление было совершено 23 октября. Причиной стал конфликт между родителями учеников в школьном чате. Следователи допросили всех очевидцев, провели экспертные исследования.

Женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповой беседе, сначала подговорила мужа отомстить обидчику. В тот же день он приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила поучаствовать своего родного брата. Когда ее родственник наносил смертельные удары, супруг наблюдал за происходящим и готов был в любой момент принять участие в драке.

Мужчин заключили под стражу, а женщине запретили определенные действия. Участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами следствия. Дело находится на контроле центрального аппарата СК.