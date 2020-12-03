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03.12.2020 11:04
Рубрика: Происшествия

СК просит суд заочно арестовать виновных в гибели российского летчика

Текст: Иван Егоров
Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из четырех обвиняемых на 2 месяца с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции на территорию России. Все они объявлены в международный розыск.

Ибрахима Рамадана Аль-Ахмада, Мухаммеда Гази Аль-Алейвия, Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха и Абделя Басыта Ибрахима Аль-Хамуда предъявлено обвинение по статьям УК РФ об участии в деятельности организации, которая в РФ признана террористической, и покушении на убийство. Кроме того, Ибрахиму Рамадану Аль-Ахмаду предъявлено обвинении в хищении огнестрельного оружия погибшего летчика.

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Все четверо являются участниками запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (Хайят Тахрир аш-Шам).

По данным Следственного комитета России, 3 февраля 2018 года в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики в результате обстрела из зенитно-ракетного комплекса членами террористической организации был поражен самолет Су-25СМ, управляемый заместителем командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майором Романом Филиповым. Офицер катапультировался и приземлился на участке, расположенном на расстоянии 1 км к востоку от населенного пункта Савамъа сирийской провинции Идлиб. В результате огневого воздействия самолет разрушился в воздухе и упал в центральную часть того же населенного пункта. После приземления Филипов вступил в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой, крикнув: "Это вам за пацанов!" По данным СК, члены террористической организации, убедившись в гибели российского военнослужащего, похитили его пистолет АПС, защитный шлем и кислородную маску.

Как отметили в Следственном комитете, расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают других участников террористической организации и их пособников, имеющих отношение к гибели Романа Филипова.

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