Байден заявил о многостороннем подходе к России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, по предварительным итогам победивший на выборах, намерен придерживаться многостороннего подхода в политике относительно России, а также Ирана и Китая. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, США должны стать частью большой группы стран, чтобы решать различные международные вопросы, в том числе касающиеся отношений с Россией, Китаем и Ираном. Последней стране он уделил особое внимание.

"Мы не можем позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие", - заявил Байден, раскритиковав политику нынешнего президента США, республиканца Дональда Трампа, включая его решение выйти из СВПД. "Одно я знаю наверняка - мы не можем добиваться этого в одиночку. И поэтому в решении вопросов, касающихся не только Ирана, но также России, Китая и ряда других государств, нам необходимо быть участниками более крупной группы стран", - отметил Байден.

Что касается его планов вернуть США в состав участников ядерной сделки с Ираном, то переговоры явно будут осложнены недавним убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. "У меня нет иллюзий на этот счет", - заявил Байден.

Среди других направлений будущей внешней политики США он назвал восстановление близких отношений со странами Европы и Индо-Тихоокеанского региона.