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Рубрика: Экономика

Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+

Цена на нефть марки Brent превысила отметку в 49 долларов за баррель на новостях о сделке ОПЕК+.

Россия увеличит в январе добычу нефти на 125 тысяч баррелей в сутки

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки, по состоянию на 04.10 по московскому времени на лондонской бирже ICE стоимость февральского фьючерса поднялась до 49,02 доллара.

Отметим также, что после решений ОПЕК+ курс рубля уверенно растет к доллару и к евро, обновляя максимумы к американской валюте со второго сентября.

Напомним, накануне страны ОПЕК+ согласовали повышение добычи нефти суммарно на 500 тысяч баррелей в сутки с января 2021 года, с возможностью ежемесячного пересмотра. Страны, ранее не выполнившие свои квоты сокращения, будут обязаны компенсировать выпавшие объемы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть Сокращение добычи нефти

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