Отечественная наноиндустрия: развитие продолжается

В этом году отмечается десять лет Фонду инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, который на сегодняшний день является одним из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. За это время в России практически с нуля была создана важнейшая отрасль - наноиндустрия. Развитие высоких технологий дало импульс многим секторам экономики. Появились инновационные производства и компании, многие из которых стали лидерами не только внутреннего, но и мирового рынка.

Однако создание целой отрасли - это не просто инвестирование в высокотехнологичные производства - это большая и комплексная работа, которая включает в себя и подготовку квалифицированных кадров, и соответствующих нормативных документов и технических стандартов, и даже продвижение инновационной продукции на внутренний и международные рынки.

Какие инструменты поддержки были созданы для развития инновационной отрасли за минувшие годы обсудили участники IX Конгресса предприятий наноиндустрии - 2020 "Современной инфраструктуре инноваций 10 лет: вызовы для созданных механизмов поддержки в новых реалиях". Мероприятие состоялось 3 декабря 2020 года при поддержке отмечающего первый юбилей Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО совместно с Некоммерческим партнёрством "Межотраслевое объединение наноиндустрии".

Выступление А.Б. Чубайса на IX Конгрессе наноиндустрии. Фото: Скриншот с экрана.

"Командой Фонда за эти годы выполнена колоссальная работа, - отметил Анатолий Чубайс, открывая Конгресс. - Наноиндустрия в России создана. Когда начинали, многим было не понятно, что такое стартап и питч. А сегодня есть масштабный результат, который, по моему глубокому убеждению, меняет судьбу страны".

За последние годы высокие технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь, в городскую инфраструктуру. И уже воспринимается как что-то обыденное и электробусы, и "умные" остановки, и интеллектуальные системы видеонаблюдения и обеспечения безопасности. Инновационные технологии стали частью медицины, здравоохранения, образования, быта - практически всех сфер нашей жизни и отраслей экономики.

Но многие из нас даже не подозревают, какой сложный путь должен проделать инновационный продукт от момента создания опытного образца в лаборатории до конечного потребителя или пользователя. Для того, чтобы инновационный продукт "вышел на свет", необходимо подтвердить его безопасность, разработать стандарты, выпустить нормативную документацию, подготовить специалистов и обеспечить спрос. Все эти задачи последние 10 лет решал Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Для создания любой индустрии необходимо наличие инфраструктуры. И высокие технологии не являются исключением. За последние годы при поддержке Фонда была создана сеть нанотехнологических центров, которая стала базой для формирования в России прорывных индустриальных секторов. Было создано 12 наноцентров в 9 регионах России.

Газовая турбина ГТД-110М. Фото: ПАО "ОДК-Сатурн"

На базе наноцентра "СИГМА.Новосибирск" была создана компания OCSiAl, которая запустила первое в мире промышленное производство одностенных углеродных нанотрубок. В 2019 году её стоимость превысила 1 млрд долларов. Ульяновский наноцентр ULNANOTECH выступил оператором проекта по созданию кластера ветровой энергетики и строительства завода по производству композитных лопастей. Фонд поддержал создание первой российской газовой турбины большой мощности - ГТД-110.

Еще одно "детище" Фонда - флагманский наноцентр - Группа компаний "ТехноСпарк" - пять лет подряд занимает первое место по эффективности в Национальном рейтинге технопарков. В марте 2020 года здесь заработал Российский центр гибкой электроники. Это первое в мире промышленное производство компонентов некремниевой электроники. Его продукция - ключевые компоненты для LCD, OLED, EPD-экранов, интегральных микросхем и чипов для сенсоров и радиочастотных меток, различной микро- и наноэлектроники. Задача центра - сделать глубокий апгрейд и сохранить лидирующие позиции в мире, где, по прогнозам, через десять лет органическая электроника будет доминировать.

В Нанотехнологическом центре композитов создан полный цикл от разработки до серийного производства изделий из композитных материалов, которые востребованы в авиации, наземном транспорте, при реконструкции в строительстве и во многих других отраслях.

Стартап "Байкал Электроникс" разработал линейку отечественных процессоров, которые применяются в сетевом и телекоммуникационном оборудовании, системах промышленной автоматики, настольных компьютерах, а вскоре должны появиться и в ноутбуках.

Тест-система "CoV-2-Тест" компании "ТестГен". Фото: Пресс служба компании "ТестГен"

Компания "ТестГен" в Ульяновском наноцентре специализируется на производстве генетических тестов самого разного назначения. В пандемию коронавируса там оперативно разработали и начали выпуск тестов на COVID-19.

В рамках российско-израильской программы поддержки промышленных НИОКР создали первый в мире компактный протонный комплекс для лечения онкологических заболеваний.

Конечно, нанотехнологии - это не только инфраструктура и производства, но, прежде всего, люди, а точнее - квалифицированные кадры. Именно поэтому одной из задач Фонда является подготовка специалистов, разработка образовательных программ под конкретный запрос бизнеса. Сотрудники Фонда разработали собственную технологию создания таких программ. Их уже более 200. Тысячи специалистов инновационных предприятий и студентов ведущих технических вузов обучились по этим программам.

"Современные знания по инновационным технологиям обрели около 100 тысяч специалистов команд предприятий, которые были нацелены на освоение новых техпроцессов и продуктов, и студентов, для которых эти программы оставались в вузах в рамках учебных курсов, - отметил генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко. - Это была востребованная работа: треть компаний обратилась в Фонд повторно за другими образовательными программами. 70% вузов, с которыми создавались образовательные программы, отметили рост финансирования НИОКР за счёт тех компаний, для которых они готовили специалистов при поддержке Фонда".

Генеральный директор Андрей Свинаренко поводит итоги работы ФИОП. Фото: Антон Косицын

Развитие высокотехнологических бизнесов требует благоприятной регуляторной среды. Речь идет, прежде всего, о совершенствовании нормативно-правовой базы, создании финансовых и нефинансовых механизмов поддержки. На сегодняшний день при участии Фонда, предприятий и Росстандарта подготовлено 474 актуальных национальных стандарта, гармонизированных с международными требованиями, в том числе 66 "зелёных" стандартов на экологически ориентированную продукцию. На сегодняшний день ими пользуются более четырех тысяч отечественных компаний. Такие стандарты облегчают доступ новых товаров и услуг на рынок. А подготовленные Фондом технологические коридоры для высокотехнологичных продуктовых групп помогли вытеснить устаревшие технологии и дали стимул для создания новой конкурентоспособной продукции.

Кроме того, сформирована первая в России система сертификации инновационной продукции и оценки инновационности предприятий, которая позволила подтвердить конкурентные преимущества новых технологий и производств.

Все это помогло российской наноиндустрии стать заметной частью отечественной экономики. За 10 лет деятельности Фонда выручка за весь период деятельности наноцентров и стартапов достигла 31 млрд рублей. Из них 9,5 млрд только за 2019 год. Здесь создано более 3,5 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. А общий объём выпуска продукции наноиндустрии в стране за 10 лет превысил 9,7 трлн рублей.

"Начинали с нуля в 2011 году, - вспоминает генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко. - Это было бы невозможно без той поддержки, которую оказывали Фонд и другие институты развития".

"Без инфраструктуры не было бы и самой наноиндустрии, - подчеркнул Анатолий Чубайс. - Остаётся важнейшая стратегическая задача вывести инфраструктуру наноиндустрии на самоокупаемость. Это дело нашей профессиональной чести. Это трудно, но возможно".