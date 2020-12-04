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04.12.2020 08:24
Рубрика: Власть

Пушков оценил требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья

Текст: Юрий Когалов
Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости
Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости

Требование избранного президента Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья не пользуется поддержкой ни правительства, ни депутатов, ни жителей региона. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, назвав столь громкие заявления "сотрясением воздуха".

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"Санду сделала вывод миротворцев главной темой своей политики. Но ее не поддерживают ни правительство, ни парламент самой Молдавии, не говоря уже о жителях Приднестровья, особенно 220 тысячах проживающих там граждан России", - написал сенатор на своей странице Twitter. "Сотрясая воздух, решения проблемы Санду не найдет", - добавил Пушков.

Ранее он уже отмечал, что "именно присутствие наших миротворцев в данном регионе уже почти 30 лет служит гарантией мира и защиты живущих там людей". "Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии", - так комментировал Пушков первые заявления Санду после победы на выборах о ее желании вывести миротворцев из Приднестровья.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также уже напоминал, что "российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы 5+2, одобренными ОБСЕ, и они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта".

"Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование... это факт", - считает Лавров.

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