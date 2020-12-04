Брянский ресторан накажут за рекламу корпоративов

Антимонопольная служба сочла нарушением закона приглашение на банкеты и корпоративы в брянский ресторан.

Заведение разместило наружную рекламу вечеринок "Oscars Party"с участием Деда Мороза, Снегурочки, театра огня и другими развлечениями. В ФАС напомнили, что в регионе действует запрет заведениям общественного питания на проведение массовых мероприятий развлекательного характера - в том числе корпоративов - с 15 декабря до 15 января.

- В рекламе отсутствовали существенные условия, что вводит в заблуждение желающих провести весело время перед новогодними праздниками. На рассмотрении дела распространивший рекламу индивидуальный предприниматель признал нарушение, - сообщили в пресс-службе УФАС по Брянской области.

Ресторатору выдано предписание об устранении нарушений. Собранный материал передан для привлечения бизнесмена к ответственности по статье о нарушении законодательства о рекламе. Юридическим лицам по ней грозит штраф до 500 тысяч рублей.