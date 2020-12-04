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04.12.2020 18:13
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал блогера Reeflay по делу о гибели девушки в прямом эфире

Текст: Наталья Козлова
Раменский суд Подмосковья арестовал блогера Стаса Решетникова (Reeflay). Против него возбуждено уголовное дело о смерти девушки во время прямого эфира на YouTube.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Напомним, 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Под стражей Решетников останется до 3 февраля.

Блогер объяснил смерть девушки во время прямого эфира

Утром 2 декабря Решетников из своей квартиры вел трансляцию на YouTube, в ходе которой было видно 27-летнюю девушку, лежащую на полу без сознания. Потом он перенес ее на диван и просил очнуться, но девушка уже была мертва. Блогер сам вызвал скорую помощь и полицию. А когда экстренные службы приехали и констатировали смерть девушки, он вышел из эфира.

Блогер отрицает свою причастность к смерти девушки, сообщив, что она принимала наркотики. Экспертиза же нашла только следы побоев.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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