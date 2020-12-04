Суд арестовал блогера Reeflay по делу о гибели девушки в прямом эфире

Напомним, 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Под стражей Решетников останется до 3 февраля.

Утром 2 декабря Решетников из своей квартиры вел трансляцию на YouTube, в ходе которой было видно 27-летнюю девушку, лежащую на полу без сознания. Потом он перенес ее на диван и просил очнуться, но девушка уже была мертва. Блогер сам вызвал скорую помощь и полицию. А когда экстренные службы приехали и констатировали смерть девушки, он вышел из эфира.

Блогер отрицает свою причастность к смерти девушки, сообщив, что она принимала наркотики. Экспертиза же нашла только следы побоев.