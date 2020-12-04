Ученые объяснили появление под Тулой монолита из штата Юта

Раскрыто появление загадочного монолита из штата Юта в популярном местечке экстремального отдыха Кондуки под Тулой. Как рассказал РИА Новости руководитель проектного офиса НОЦ "ТулаТЕХ" Константин Подрезов, ролик о таинственном событии оказался шуткой, с помощью которой компания хотела поделиться своей радостью: центр вошел в пятерку победителей конкурсного отбора для предоставления господдержки, о чем накануне объявил премьер Михаил Мишустин.

В шуточном видеоролике говорится, что объект - инновационная разработка. Авторы также сообщают, что монолит, появившийся в пустыне штата Юта, Калифорнии и Румынии, - вовсе не продукт инопланетного разума, а изобретение тульских ученых, предназначенное исключительно для использования внутри страны. Далее добавляется, что в США и Румынию он попал из-за ошибки лаборанта, поскольку "эксперименты с квантовыми скачками непредсказуемы".

3 декабря стальная призма появилась в Романцевских горах в Тульской области, больше известных под названием Кондуки. Надо сказать, что фантастический пейзаж бывших шахтных выработок и необычный цвет воды местных озер вполне гармонируют с мистической трехгранной колонной. Как говорится в ролике, эту инсталляцию под названием "Объект 542" удалось вернуть на экспериментальный полигон в Кондуках, а потом якобы и вовсе убрать из-за наплыва туристов.