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04.12.2020 22:29
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве семьи

Текст: Сергей Бабкин

Предполагаемый убийца семьи из трех человек в Московской области задержан. Об этом "Интерфаксу" заявила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова.

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На след подозреваемого вышли сотрудники уголовного розыска областного главка и волоколамские оперативники. По словам Татьяны Петровой, задержан мужчина 1980 года рождения. Вскоре его доставят к следователям.

Напомним, что уголовное дело ведут сотрудники регионального ГСУ СК. Как уже писала "РГ", супруги из Москвы и их 16-летняя дочь были найдены убитыми в сгоревшей даче под Волоколамском. Также найден их обгоревший автомобиль, на котором семья несколько дней назад уехала из столицы на отдых в Подмосковье.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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