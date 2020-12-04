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04.12.2020 19:56
Рубрика: Происшествия

Воронежскую активистку оштрафовали за оправдание терроризма

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Военный суд в Воронеже вынес приговор местной активистке Надежде Беловой по делу о публичном оправдании терроризма. За комментарии в интернете молодая женщина получила штраф в 400 тысяч рублей.

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Об этом сообщили в воронежском Центре защиты прав СМИ.

Внимание правоохранителей привлекли реплики Надежды, связанные с новостью о теракте у проходной УФСБ в Архангельске. Напомним, в октябре 2018 года 17-летний парень устроил там взрыв: погиб сам, трое сотрудников ведомства получили ранения.

Дело против Надежды Беловой возбудили весной 2020 года. По версии следствия, 36-летняя женщина из села Новая Усмань под Воронежем с мобильного телефона разместила в интернете комментарий, "содержащий признаки оправдания действий" террориста. Сама она дала признательные показания, но после от них отказывалась.

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