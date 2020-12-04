На острове Русский полностью восстановлено энергоснабжение

Энергоснабжение острова Русский, нарушенное из-за ледяного циклона две недели назад, полностью восстановлено, сообщает РИА Новости.

Сейчас продолжается очистка Русского моста от наледи. Работа затрудняется сложным доступом к конструкциям моста и сильным ветром. На объекте трудятся 25 альпинистов.

Как сообщил "РГ" утром в пятницу начальник Владивостокского поисково-спасательного отряда Антон Шакиров, осталось очистить 5 540 квадратных метров льда на пилонах и других частях моста.

Циклон пришел в Приморье 19 ноября, принеся почти трехмесячную норму осадков в виде ледяного дождя и снега.