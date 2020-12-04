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04.12.2020 11:06
Рубрика: Происшествия

Ущерб от ледяного шторма в Приморье превысил миллиард рублей

Текст: Артем Красиков
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Ущерб от ледяного шторма в Приморском крае, по предварительным подсчетам, уже превысил миллиард рублей.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
На острове Русском полностью восстановлено энергоснабжение

Расходы предприятий энергетики и ЖКХ составили 619 миллионов рублей, окончательная сумма потерь будет известна позже, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Режим ЧС в крае еще не снят. На аварийно-восстановительные работы потрачено около 200 миллионов рублей. От МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы", - рассказала первый вице-губернатор - председатель правительства Приморья Вера Щербина.

По ее словам, дополнительные средства может выделить и Правительство РФ, при условии подтверждения необходимых расходов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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