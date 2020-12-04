Ущерб от ледяного шторма в Приморье превысил миллиард рублей

Ущерб от ледяного шторма в Приморском крае, по предварительным подсчетам, уже превысил миллиард рублей.

Расходы предприятий энергетики и ЖКХ составили 619 миллионов рублей, окончательная сумма потерь будет известна позже, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Режим ЧС в крае еще не снят. На аварийно-восстановительные работы потрачено около 200 миллионов рублей. От МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы", - рассказала первый вице-губернатор - председатель правительства Приморья Вера Щербина.

По ее словам, дополнительные средства может выделить и Правительство РФ, при условии подтверждения необходимых расходов.