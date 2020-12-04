Два человека погибли при провале снегохода под лед на Волге

Сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда извлекли из Волги тела двух погибших. Мужчины были на снегоходе, провалившемся вчера под лед в Кстовском районе.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. Погибших извлекли водолазы: тела находились на глубине 5-6 метров и на расстоянии около 200 метров от берега. Операция длилась около двух часов. Снегоход обнаружить пока не удалось. Погибшие были рыбаками.

Напомним, сообщение об аварии в районе поселка Память Парижской Коммуны поступило от очевидца вчера по каналу связи 112. В первый день поисков спасателям не удалось найти место, где затонул снегоход.