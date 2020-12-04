В Ставропольском крае 31 декабря сделают выходным днем

Последний день 2020 года станет в Ставропольском крае выходным. Такое решение принял губернатор региона Владимир Владимиров после подведения итогов голосования в своем аккаунте в Instagram.

"Поручил подготовить необходимый правовой акт. После его подписания и опубликования последний четверг этого года на Ставрополье официально станет нерабочим", - написал Владимиров.

94 процента жителей региона, подписанных на социальную сеть губернатора, сочли, что сделать 31 декабря выходным было бы правильно и удобно. Теперь местные власти готовят необходимые документы, чтобы утвердить нерабочий день официально.

Как сообщалось ранее, голосование в Ставропольском крае начали проводить 2 декабря. Аналогичное решение региональные власти приняли в 2019 году, когда 31 декабря так же сделали выходным днем. Последний день года уже объявили нерабочим в Белгородской области.