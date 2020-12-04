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04.12.2020 10:57
Рубрика: Происшествия

Экс-начальника полиции порта Волгограда задержали за гибель 11 человек

Текст: Тимур Алиев (Волгоград)

После гибели 11 человек в результате столкновения катамарана и баржи в Волгограде был задержан бывший начальник линейного отделения полиции в речном порту линейного управления МВД России на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора
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Инцидент произошел 11 июня 2018 года в Волгограде. Компания из 16 человек отдыхала на катамаране "Елань-12". Внезапно прогулочное судно, выворачивая из-за косы острова Голодный, влетело в баржу, которую тянул буксир "Капитан Вечеркин".

Все пассажиры моторного катамарана были без спасательных жилетов. Кроме того, по словам очевидцев, на самом катамаране в тот момент были выключены сигнальные огни.

По данным следствия, начальник линейного отделения полиции, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, располагал сведениями, что судовладелец управляет не зарегистрированным маломерным судном "Елань 12". Стоявший за штурвалом владелец яхты Дмитрий Хахалев - бывший глава Калачевского района Волгоградской области, не имел навыков судовождения и документов на право управления.

В результате десять пассажиров и сам судоводитель скончались на месте происшествия, а другие пять пассажиров, находившиеся на борту получили травмы различной степени тяжести.

"Бывшему начальнику линейного отделения полиции в речном порту Волгограда предъявлено обвинение, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - проинформировали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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