На Кубани на водителя школьного автобуса завели дело после ДТП

Следственный отдел ОМВД России по Абинскому району Кубани возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в отношении 61-летнего водителя школьного автобуса, из-за которого в ДТП пострадали два человека и четыре ребенка доставлены в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, накануне на автодороге Новомышастовская - Холмская произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором ехали дети. Водитель школьного автобуса марки "Газель" на неравнозначном перекрестке не предоставил преимущество в движении по главной дороге автомобилю Nissan Almera. В результате аварии "Газель" перевернулась, Nissan вылетел с дороги - автомобили получили значительные механические повреждения.