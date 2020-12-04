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04.12.2020 15:25
Рубрика: Происшествия

На Кубани на водителя школьного автобуса завели дело после ДТП

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУВД России по Кубани Фото: Пресс-служба ГУВД России по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУВД России по Кубани

Следственный отдел ОМВД России по Абинскому району Кубани возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в отношении 61-летнего водителя школьного автобуса, из-за которого в ДТП пострадали два человека и четыре ребенка доставлены в больницу.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, накануне на автодороге Новомышастовская - Холмская произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором ехали дети. Водитель школьного автобуса марки "Газель" на неравнозначном перекрестке не предоставил преимущество в движении по главной дороге автомобилю Nissan Almera. В результате аварии "Газель" перевернулась, Nissan вылетел с дороги - автомобили получили значительные механические повреждения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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