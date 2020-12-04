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04.12.2020 12:49
Рубрика: Происшествия

В кубанской колонии врачи из Петербурга обследовали 200 женщин

Текст, фото: Владимир Аносов (Краснодарский край)

В женской колонии № 3 (ИК-3), расположенной в поселке Двубратском Усть-Лабинского района Краснодарского края, врачи-офтальмологи из Санкт-Петербурга провели бесплатное обследование 200 заключенных. Среди них находилось двое инвалидов по зрению.

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Это первый приезд питерских медиков на Кубань в рамках акции "Светлый взгляд". С собой они привезли все необходимое оборудование для проверки зрения и его коррекции. После проверки зрения осужденные могли выбрать оправы для новых очков.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю, один раз в две недели во все колонии региона приходит офтальмолог из районной или городской больницы. Однако проверка зрения у обитателей ИК проходит с применением простейшего оборудования. После этого заключенный может передать выписанный рецепт своим близким, родственникам или знакомым. Те, в свою очередь, получив очки у врача и самостоятельно подобрав оправу в определенный, утвержденным распорядком исправительной колонии день, передают их заключенному. Этот процесс довольно длительный, занимающий минимум две-три недели.

- Возможность пользоваться очками - это не вопрос комфорта, а право гражданина, - говорит начальник филиала "Медицинской части № 3" ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России Виктория Хитнянская. - При поддержке краевого управления в ИК-3 приехало трое специалистов из Северной столицы. Мы предоставили гостям помещение в медицинской части, в котором они установили высокоточные современные медицинские приборы. В первую очередь врачи проверили зрение у работников промышленной зоны колонии, а также у заключенных-инвалидов.

Специалисты из Петербурга проконсультировали пациентов по всем вопросам, подобрали очки для тех, кому необходима коррекция зрения.

И уже через месяц заключенным выдадут - также бесплатно - по паре новых очков (одна для производственных работ, а другая для использования вне рабочего времени), причем в той оправе, которую они сами себе выбрали.

Кстати

Женская колония в Двубратском - единственная на Кубани, в которой отбывают наказание около 600 осужденных женщин. На ее территории работает пока единственный на территории ЮФО и СКФО дом ребенка. История ИК-3 берет начало в 1932 году, когда в этом поселке, входившем тогда в состав Азово-Черноморского края, была создана крупная сельскохозяйственная исправительная колония. Поначалу в ней вместе отбывали наказание мужчины и женщины, в том числе и жены врагов народа.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Краснодарский край СЗФО Санкт-Петербург РГ-Фото Фотовзгляд Владимира Аносова

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