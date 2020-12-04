На Урале задержаны подозреваемые в поджоге автомобиля журналистки

Полиция задержала подозреваемых в поджоге иномарки челябинской журналистки Марины Малковой. Обстоятельства и мотивы совершения преступления устанавливаются, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

Сотрудники уголовного розыска Челябинску совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью полицейского главка региона, при силовой поддержке ОМОН задержали в городе Коркино троих подозреваемых в совершении поджога автомобиля в областном центре, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. - Задержанные - ранее не судимые местные жители в возрасте от 21 до 30 лет. Двое из задержанных помещены в изолятор временного содержания. В отношении третьего проводятся следственные действия.

Как уже сообщала "РГ", принадлежащий журналистке автомобиль BMW X1 сгорел ночью на парковке по улице Бейвеля в Челябинске. Также огнем были повреждены находившиеся рядом автомобили Hyundai Solaris и Volvo xc90. В издании, где работает Марина Малкова, выдвинули версию о том, что поджог связан с ее профессиональной деятельностью.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ), предусматривающем наказание на срок до пяти лет лишения свободы.