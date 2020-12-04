Роскино станет единым оператором по продвижению контента за рубежом

Громкую новость о том, что Роскино станет единым оператором по продвижению российского контента за рубежом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе посещения компании. При этом она отметила, что в 2020 году Роскино фактически уже выступило в этой роли, комплексно представляя российскую индустрию во всех сегментах за рубежом.

"Роскино станет единым оператором по продвижению российского кинематографа за рубежом. Формы поддержки и сами мероприятия будут самыми разнообразными. Мы будем смотреть, как развивается рынок и экономическая ситуация в развитых странах, и, исходя из этого, выбирать тот формат мероприятия, который возможен, - отметила Ольга Любимова.

Ранее с такой инициативой обратились представители российской киноиндустрии - в августе 2019 года. По их словам, необходимо было наладить централизованную работу в международном пространстве и создать национального оператора по продвижению бренда российской индустрии контента. Роскино рьяно взялось за дело. В последнее время новости из компании не заставляют себя ждать. Охвачены все ключевые рынки - Канада, Британия, Азия, Балтика... И это только осень 2020-го. При этом - из-за пандемии все активности происходят онлайн. И, как можно убедиться, ничто не останавливает работу по продвижению российского контента в другие страны.

Во время визита в Роскино Ольгу Любимову подвели к карте - во всю стену, на которой красным отмечены точки, где сотрудники попытались отметить наше присутствие на зарубежных рынках сейчас.

"Сколько нам еще с вами дел предстоит!" - воскликнула министр.

Особенностью визита было то, что и Ольга Любимова, и Евгения Маркова - глава Роскино - рассказывали обо всем с горящими глазами и большим воодушевлением. Было видно, что решение проблем российского кинематографа для них - не пустая формальность, а личная заинтересованность.

Во время осмотра министру рассказали о лучших практиках продвижения отечественного кинематографа в других странах и работе компании в этом направлении, а также показали помещения, в которых расположена организация с 1964 года. За короткие сроки в Роскино сделали ремонт, превратив рабочее пространство в модное и удобное.

Фото: Сусанна Альперина

Кроме того, министру и СМИ продемонстрировали выставку части архива "Совэкспортфильма", правопреемником которого является "Роскино". В настоящее время готовится постоянная экспозиция архивных материалов "Совэкспортфильма", которая включает уникальные носители советских фильмов, предназначенных для экспорта. Это выдержки из прессы, международные награды, рекламные материалы, оборудование и многое другое. В ближайшем выпуске "РГ" - "Неделя" мы планируем рассказать подробнее о некоторых поистине удивительных экспонатах, продемонстрированных на пока что небольшой экспозиции.

В 2020 году компания Роскино смогла наладить эффективную системную работу с международным индустриальным сообществом (байерами и дистрибуторами контента). Одновременно с этим, на локальном рынке компания также начала работу по объединению всех типов контента и их производителей под единым брендом, включающим такие направления, как кино, сериалы, анимация, документальное кино и копродукция.

Первым примером такого объединения стал форум KeyBuyersEvent: DigitalEdition, одной из задач которого было повышение прозрачности российского рынка для международных партнеров. Он собрал онлайн более 600 представителей международных компаний из 70 стран мира, в целом аккредитовались 1400 участников. Многофункциональная платформа позволила разместить около 150 часов контента (материалы по 300 российским проектам) и показать главные проекты в режиме стриминга, назначить онлайн-встречи. О работе этой платформы в июне подробно писала "РГ". Более того, генеральный директор Роскино Евгения Маркова дала нашему изданию эксклюзивное видеоинтервью, которое можно смотреть у нас на сайте.

"Начиная с весны 2020 года, с KEY BUYERS EVENT, несмотря на все обстоятельства, мы взяли на себя функции компании, представляющей индустрию российского контента и его бренд за рубежом. Многое сделано: в сфере работы с B2B аудиторией разных стран, с зарубежной прессой, в работе со зрителем (B2C благодаря Неделям кино онлайн) и на международных рынках, где мы по возможности старались сделать фокус на России (Industry@Tallinn&BalticEvent) или впервые комплексно представить отрасль (Content London). Также работа в сфере обучения кадров кажется нам крайне важной", - сказала Евгения Маркова.

Министр культуры Ольга Любимова и глава "Роскино" Евгения Маркова. Фото: Сусанна Альперина

Кроме того, Ольга Любимова обсудила с Евгенией Марковой первые результаты совместного проекта Russian Film Festival, запущенного в этом году. Его суть - обновленные Недели российского кино в разных странах. Главной задачей стало знакомство международной аудитории с разными сегментами российского контента. Это важный проект для - конечного потребителя на разных рынках - с целью привлечь внимание локальных зрителей к русскому кино, и эта инициатива пользуется большим успехом. С 9 ноября по 30 декабря онлайн-фестивали российского кино проходят на VOD-платформах Австралии, Мексики, Испании и Бразилии. В Австралии, где фестиваль уже завершен, российские фильмы посмотрели почти 100 тысяч зрителей. Евгения Маркова рассказала, что в этой стране на первое место по просмотрам вышел фильм "Большой", на второе - комедия "Давай разведемся" - Ольга Любимова подчеркнула, что это - дебют, снятый при поддержке Министерства культуры, на третье - "Лед 2". Также Ольга Любимова сделала акцент на том, что вскоре появится специальный календарь Недель российского кино по всему миру.

В планах следующего года увеличить количество стран-участников до более 20 стран для проведения онлайн- и офлайн-мероприятий.

"Одной из задач компании также является усиление имиджа отечественной индустрии как сильного партнера по совместному производству, поскольку именно это направление является одним из эффективных инструментов продвижения не международные рынки. Для этого в 2020 году Роскино стало инициатором комплексного участия российского контента на таких крупных международных площадках, как Industry@Tallinn&BalticEvent и Сontent Lоndon - форуме для профессионалов мировой телеиндустрии, работающих в сфере копродукции и производстве ТВ-контента. Помимо представления проектов, были организованы панельные дискуссии с привлечением более 150 ключевых российских спикеров и экспертов индустрии по разным направлениям", - говорится в релизе Министерства культуры.

Одним из самых необычных моментов визита стал просмотр в обновленном уютном мини-кинозале фрагментов российских фильмов, дублированных на разные языки мира. "Москва слезам не верит" - на английском, "Белое солнце пустыни" - на арабском, "Летят журавли" - на французском. Чуть позднее собравшимся показали и фрагмент мультфильма "Чебурашка" - на фарси. И знаете - все было понятно.