Стадион "Наполи" официально переименован в честь Марадоны

Домашний стадион футбольного клуба "Наполи" переименован в честь легендарного экс-игрока команды Диего Марадоны, ушедшего из жизни на прошлой неделе в возрасте 60 лет.

Предложение о переименовании арены "Сан-Паоло" сделали мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис и советник по топонимии Алессандра Клементе. Решение подписали все без исключения члены городского совета. В официальном акте муниципальной администрации Неаполя Диего Армандо отмечен как "величайший футболист всех времен".

Марадона выступал за "Наполи" на протяжении семи лет - с 1984 по 1991 год. В составе итальянской команды Диего Армандо дважды становился чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.