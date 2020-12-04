Суд по делу футболиста Широкова вновь перенесен

Судебное заседание по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, вновь перенесено.

Заседание запланировано на 11 декабря и начнется в 14:00, сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

Широков избил судью в начале августа в матче любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного". В одном из эпизодов Роман не согласился с решением Данченкова, который не назначил пенальти. Широков начал оскорблять и угрожать рефери, а затем избил его. Данченков решил обратиться в суд.