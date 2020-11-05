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05.11.2020 19:30
Рубрика: Спорт

Экс-футболист Широков предстанет перед судом по делу об избиении судьи

Текст: Максим Домчев, Александр Степанов
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 39-летний экс-футболист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Уголовное дело в отношении Широкова будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел в августе во время любительского футбольного матча. По версии следствия, Широков используя незначительный повод, подошел к главному арбитру встречи Никите Данченкову и "умышленно нанес ему один удар кулаком правой руки в область лица". Впоследствии Данченков обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

РФС выступил с заявлением о ситуации с нападением Широкова на арбитра

В прокуратуре утверждают, что футболист действовал исходя из хулиганских побуждений и при этом выражался нецензурной бранью. После того как судья упал, футболист нанес еще один удар ногой. Видеозапись инцидента была опубликована в интернете.

Широков позднее извинился перед арбитром на своей странице в Instagram. Сейчас экс-футболист находится под подпиской о невыезде. Если вина Широкова будет доказана, то ему грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокаты потерпевшего настаивали на том, что статья должна быть переквалифицирована на "покушение на убийство из хулиганских побуждений", однако прокуратура не согласилась с их доводами.

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