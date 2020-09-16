Экс-футболист сборной России Широков находится под подпиской о невыезде

Широков в августе во время любительского турнира получил от арбитра Никиты Данченкова красную карточку за нецензурную брань. Недовольный этим он нанес судье удар кулаком в лицо, а затем попытался ударить уже лежащего человека ногой.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Во вторник стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ - "умышленное причинение легкого вреда здоровью". По вмененной статье УК экс-футболисту грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей либо 480 часов обязательных работ. Предусмотрено также наказание в виде одного года исправительных работ, либо четырех месяцев ареста.

Адвокаты потерпевшего настаивают на том, что статья должна быть переквалифицирована на "покушение на убийство из хулиганских побуждений".