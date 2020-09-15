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15.09.2020 12:00
Рубрика: Спорт

Против экс-футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело

Текст: Иван Петров
Во вторник стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего футболиста сборной России, а ныне телеэксперта Романа Широкова.
Фото: MARTIN BUREAU / AFP Фото: MARTIN BUREAU / AFP
Фото: MARTIN BUREAU / AFP

Само преступление произошло еще 10 августа. Тогда во время любительского матча Широков ударил кулаком в лицо, а затем ногой в живот уже лежачего судью этой встречи. Такая реакция последовала на красную карточку, которую ему показал молодой арбитр.

Фото: instagram.com
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии

Пострадавший Никита Данченков после этого написал заявление в полицию, по которому все это время проводилась доследственная проверка.

"По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 115 Уголовного кодекса РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. Отмечается, что дело будет расследовать столичная полиция.

По вмененной статье УК экс-футболисту сборной России грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей либо 480 часов обязательных работ. Предусмотрено также наказание в виде одного года исправительных работ, либо четырех месяцев ареста.

После инцидента, легшего в основу уголовного дела, Широков извинился перед избитым им арбитром на своей странице в Instagram. В свою очередь телеканал "Матч ТВ", за команду которого играл экс-футболист санкт-петербургского "Зенита", отстранил его от работы экспертом.

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