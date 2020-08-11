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11.08.2020 18:40
Рубрика: Спорт

Избитый Широковым судья обратился в полицию

Текст: Артур Нанян

Судья Никита Данченков, которого во время матча любительских команд избил бывший игрок сборной России Роман Широков, написал заявление в полицию. Об этом ТАСС заявил глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

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"Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее. Это был удар кулаком не только по рефери, но и по репутации всего российского судейского корпуса", - уверен Французов.

Что касается здоровья Данченкова, то, по словам Французова, с ним все нормально. Также он заявил, что Широков личных извинений судье не принес. Хотя ранее Роман в "Инстаграме" извинился перед арбитром.

"Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Широков этим поступком сам себя унизил. Дальше пусть с ним разбираются компетентные органы", - подытожил Французов.

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