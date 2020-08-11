Избитый Широковым судья обратился в полицию

Судья Никита Данченков, которого во время матча любительских команд избил бывший игрок сборной России Роман Широков, написал заявление в полицию. Об этом ТАСС заявил глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

"Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее. Это был удар кулаком не только по рефери, но и по репутации всего российского судейского корпуса", - уверен Французов.

Что касается здоровья Данченкова, то, по словам Французова, с ним все нормально. Также он заявил, что Широков личных извинений судье не принес. Хотя ранее Роман в "Инстаграме" извинился перед арбитром.

"Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Широков этим поступком сам себя унизил. Дальше пусть с ним разбираются компетентные органы", - подытожил Французов.